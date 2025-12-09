Помогал взыскать взятку: суд назначил меру пресечения помощнику нардепа Скороход

Помощник народного депутата Анны Скороход подозревается в участии в организованной преступной группировке. Вероятно, он вместе с сообщниками требовал у предпринимателя немалую взятку.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В чем подозревают помощника Скороход?

Относительно участия помощника народного депутата Анны Скороход в коррупционной схеме в понедельник, 8 декабря, прошло слушание суда. Согласно решению, его взяли под стражу с возможностью внесения залога – 1 миллион 514 тысяч гривен.

Подозреваемого вместе с депутатом и еще одним человеком разоблачили на получении взятки за применение санкций СНБО к компании-конкурентке. Пользуясь служебным положением, группа пыталась получить деньги от предпринимателя.

Фактически помощника Анны Скороход не лишили свободы, однако он должен выполнять несколько обязанностей. По вызову детектива, прокурора или судьи он обязательно должен прибывать. Без разрешения он не может ехать из Киева, а также обязан сообщать об изменении адреса проживания и работы.

Кроме того, помощник народного депутата не имеет права общаться с людьми, чьи имена указаны в постановлении суда.

У подозреваемого забрали документы для выезда за границу, а также надели на него электронный браслет на время, пока идет следствие.

Что известно о подозрении депутату Анне Скороход?