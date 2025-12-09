Помогал взыскать взятку: суд назначил меру пресечения помощнику нардепа Скороход
- Помощника народного депутата Анны Скороход подозревают в соучастии в вымогательстве взятки.
- Суд назначил залог и обязал подозреваемого соблюдать определенные условия, включая ношение электронного браслета.
Помощник народного депутата Анны Скороход подозревается в участии в организованной преступной группировке. Вероятно, он вместе с сообщниками требовал у предпринимателя немалую взятку.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В чем подозревают помощника Скороход?
Относительно участия помощника народного депутата Анны Скороход в коррупционной схеме в понедельник, 8 декабря, прошло слушание суда. Согласно решению, его взяли под стражу с возможностью внесения залога – 1 миллион 514 тысяч гривен.
Подозреваемого вместе с депутатом и еще одним человеком разоблачили на получении взятки за применение санкций СНБО к компании-конкурентке. Пользуясь служебным положением, группа пыталась получить деньги от предпринимателя.
Фактически помощника Анны Скороход не лишили свободы, однако он должен выполнять несколько обязанностей. По вызову детектива, прокурора или судьи он обязательно должен прибывать. Без разрешения он не может ехать из Киева, а также обязан сообщать об изменении адреса проживания и работы.
Кроме того, помощник народного депутата не имеет права общаться с людьми, чьи имена указаны в постановлении суда.
У подозреваемого забрали документы для выезда за границу, а также надели на него электронный браслет на время, пока идет следствие.
Что известно о подозрении депутату Анне Скороход?
5 декабря НАБУ провело обыски у народного депутата от партии "За будущее" Анны Скороход. Подозревается, что она возглавляла преступную группу, которая пыталась договориться с СНБО о санкциях для одной из украинских компаний за взятку в 250 тысяч долларов. Участникам группы, включая Скороход, объявили подозрение в соответствующем преступлении.
Сама Скороход заявила, что обыски у нее – это попытка оказать политическое давление. Дело о коррупции, по ее словам, было сфальсифицировано правоохранителями.
Ранее ВАКС избрал меру пресечения одному из участников преступной группы по делу о взяточничестве, который сотрудничал с Анной Скороход и ее помощником.