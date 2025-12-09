Допомагав стягнути хабар: суд призначив запобіжний захід помічнику нардепки Скороход

Помічник народної депутатки Анни Скороход підозрюється в участі в організованому злочинному угрупуванні. Ймовірно, він разом зі спільниками вимагав у підприємця чималий хабар.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Дивіться також "Я що тут, б**ть, баночка джину": НАБУ опублікувало викривальні кадри з нардепкою Скороход

У чому підозрюють помічника Скороход?

Щодо участі помічника народної депутатки Анни Скороход у корупційній схемі у понеділок, 8 грудня, пройшло слухання суду. Згідно з рішенням, його взяли під варту з можливістю внесення застави – 1 мільйон 514 тисяч гривень.

Підозрюваного разом із депутаткою та ще однією людиною викрили на отриманні хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки. Користуючись службовим положенням, група намагалася отримати гроші від підприємця.

Фактично помічника Анни Скороход не позбавили волі, однак він має виконувати кілька обов'язків. За викликом детектива, прокурора чи судді він обов'язково повинен прибувати. Без дозволу він не може їхати з Києва, а також зобов'язаний повідомляти про зміну адреси проживання та роботи.

Крім того, помічник народної депутатки не має права спілкуватися з людьми, чиї імена вказані в ухвалі суду.

У підозрюваного забрали документи для виїзду за кордон, а також одягли на нього електронний браслет на час, доки триває слідство.

Що відомо про підозру депутатці Анні Скороход?