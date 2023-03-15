В течение недели в Украине сохранится аномально теплая погода, временами дожди, а на Западе в отдельные дни пройдут снегопады и сформируется временный снежный покров. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Из-за активного поступления воздушных масс средиземноморского происхождения, температурный фон ожидается выше нормы на 5 – 10 градусов,

– отметил Кибальчич.

Также он писал, что уже со среды из-за падения атмосферного давления и преобразования барического поля, активизируются атмосферные фронты и циклоническая деятельность. Это приведет к дождям на Левобережье, кроме того, в западной части возможен снег и мокрый снег.

Интересно, что по словам синоптика, к концу второй декады марта количество осадков уменьшится вследствие антициклональной деятельности и повышения атмосферного давления. При этом температурный фон снизится на несколько градусов, особенно на Правобережье.

Также, согласно прогнозу Кибальчича, температура воздуха ночью среды -1...+5. Днем +8...+14 градусов, в Крыму местами даже до +17 градусов.

Ночью 16 марта -1...+5, днем до +15. В южных и восточных областях кое-где до +18, между тем на Западе, вероятно, 0...+5.

Обратите внимание! За прогнозом Укргидрометцентра, средняя месячная температура в марте ожидалась в пределах лишь +2...+7, что на 2 градуса больше нормы.