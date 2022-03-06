Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Вчера на счет, открытый в НБУ, неравнодушным щедрым американским другом было перечислено 1 миллион долларов США. Спасибо за такую нужную поддержку Украины во время, когда мы боремся за наш дом! Слава Украине!

– написала Маркарова.

Поблагодарили донора

Оксана Маркарова написала публичное письмо анонимному донору. Она поблагодарила и сказала, что это пожертвование поможет украинской армии и их семьям бороться против агрессора.

Публичное письмо к американцу, пожертвовавшему 1 миллион долларов / Фото Оксаны Маркаровой

Как помочь армии

В приложении Дия, кликнув на главном экране Помочь армии.

Ковидную тысячу можно перевести на счет армии по ссылке.

Отправить деньги на спецсчет Нацбанка – UA843000010000000047330992708

Больше способов мы описали в материале.

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