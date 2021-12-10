Об этом СМИ рассказал директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный. Он отметил, что проверка касается заведения "Превеншен".

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1420 человек были вакцинированы анонимно

Создана комиссия при Закарпатской ОГА которая проверяет частное медучреждение "Превеншн" по вакцинированным от COVID-19 человек в анонимном кабинете прививок. Комиссия сформирована после озвучивания директором медучреждения цифры в 1420 лиц, которые были привиты анонимно в его заведении со времени открытия кабинета,

– сказал Пшеничный.

Медучреждение уже проверяли ранее

В этом центре 17 ноября заявили о начале работы такого кабинета, после чего в ОГА уже создавали комиссию для проверки. Тогда оказалось, что никакой анонимной вакцинации не было.

Все эти лица во время прохождения прививки были идентифицированы в медицинской базе по заполненным анкетам. Такое же произошло бы, если бы этот человек просто пришел на любой пункт прививки и вакцинировался там,

– сказал Пшеничный.

Также в департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА отметили, что не имеют информации о пунктах прививки, где вакцинируют владельцев купленных сертификатов.

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Что известно о так называемом "анонимном центре вакцинации"

В Минздраве заявили, что заведение на Закарпатье, которое придумало "анонимную вакцинацию", исключили из перечня учреждений, проводящих прививки.

С 10 декабря заведению запретили передавать вакцину, закупленную за средства государственного бюджета.

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