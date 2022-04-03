Anonymous обнародовали данные 120 тысяч россиян, воюющих против Украины. Информация о них разлетелась по сетям.
Важно Anonymous хакнули сервер Липецкого завода, где оккупанты делают запчасти для ЗРК
Anonymous не раз ломали сайты российских стратегических объектов, министерств и СМИ. В этот раз они опубликовали слитые данные 120 тысяч военных-оккупантов, воюющих в Украине.
Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны встать перед военным трибуналом,
– отметили Anonymous в сообщении.
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