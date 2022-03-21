Хакеры дали 48 часов, чтобы зарубежные компании покинули Россию. А также призвали их прекратить содействие финансированию войны.

Внимание Всем привет, мы из Anonymous: хакеры взломали сайт ФСБ и Роснефти – уничтожены терабайты данных

Судя по всему, хакеры угрожают атаковать веб-ресурсы этих компаний, среди которых такие гиганты, как:

Nestle;

Hayatt;

BBDO;

Raiffeisen Bank;

IPG и другие.

В списке есть и американская Citrix Systems, которая занимается созданием VR-продуктов, компьютерных сетей, облачных хранилищ, гипервизора Xen.

Хакерская группировка сообщила, что международные компании, которые продолжают вести бизнес на территории страны-оккупанта, окажутся их "мишенями".

Призываем все компании, которые продолжают работать в России, уплачивают налоги в бюджет кремлевского преступного режима: убирайтесь из России! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь под нашей мишенью,

– написали Anonymous.

Среди прочих есть и логотип американской компании Cloudflare. Она предоставляет не только доставку контента пользователям, но и обеспечивает защиту от DDoS-атак и защиту DNS-серверов. Там хранятся IP-адреса самых разных сайтов.