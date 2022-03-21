Хакеры дали 48 часов, чтобы зарубежные компании покинули Россию. А также призвали их прекратить содействие финансированию войны.
Внимание Всем привет, мы из Anonymous: хакеры взломали сайт ФСБ и Роснефти – уничтожены терабайты данных
Судя по всему, хакеры угрожают атаковать веб-ресурсы этих компаний, среди которых такие гиганты, как:
- Nestle;
- Hayatt;
- BBDO;
- Raiffeisen Bank;
- IPG и другие.
В списке есть и американская Citrix Systems, которая занимается созданием VR-продуктов, компьютерных сетей, облачных хранилищ, гипервизора Xen.
Хакерская группировка сообщила, что международные компании, которые продолжают вести бизнес на территории страны-оккупанта, окажутся их "мишенями".
Призываем все компании, которые продолжают работать в России, уплачивают налоги в бюджет кремлевского преступного режима: убирайтесь из России! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь под нашей мишенью,
– написали Anonymous.
Среди прочих есть и логотип американской компании Cloudflare. Она предоставляет не только доставку контента пользователям, но и обеспечивает защиту от DDoS-атак и защиту DNS-серверов. Там хранятся IP-адреса самых разных сайтов.