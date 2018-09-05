Антикоррупционное бюро получило доступ к телефону нардепа-беглеца Онищенко

Соломенский райсуд Киева своим постановлением от 23 августа предоставил Национальному антикоррупционному бюро Украины доступ к номеру телефона народного депутата Александра Онищенко, который бежал из страны.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Так, суд предоставил детективам доступ к телефону Онищенко, а именно к информации за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года, в том числе данных о местонахождении абонентов, с которыми контактировал нардеп.

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По информации следствия, Онищенко использовал этот номер в 2015-2016 годах, что подтверждается как протоколом его допроса, так и документами и вещественными доказательствами, которые были найдены по месту жительства политика.

Также известно, что журналист Дмитрий Гнап предоставил следствию запись разговора с Онищенко в 2016 году, а также фото личной переписки нардепа. В этой переписке обсуждались обстоятельства получения взяток отдельными депутатами и другими высшими должностными лицами.

Напомним, беглый нардеп Александр Онищенко является фигурантом так называемого "газового дела". Его подозревают в хищении госсредств более чем на миллиард гривен. Почти 2 года нардеп скрывается от следствия за границей.



Ранее Онищенко заявлял, что имеет компромат на Президента Украины Петра Порошенко. Мол, в течение года нардеп записывал разговоры с президентом на часы с диктофоном и у него есть доказательства того, что Порошенко скупал голоса парламентариев для принятия нужных ему законопроектов.