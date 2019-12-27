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      Антикоррупционный суд арестовал имущество подозреваемого в контрабанде Альперина

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      Вадим Альперин / Скриншот

      Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Вадима Альперина. Его подозревают во взятке в размере 800 тысяч долларов.

      Арестован автомобиль, недвижимость и счета в банке. Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

      Важно: Что известно о "короле одесской контрабанды" Вадиме Альперине

      Важно! Детективы НАБУ 26 ноября задержали десять человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Среди них – заместитель председателя киевской таможни Сергей Тупальский и еще 6 фигурантов по делу Альперина.

      Что известно о "деле Альперина"

      НАБУ сообщил о подозрении Вадиму Альперину. Его называют главным одесским контрабандистом. Накануне о его розыске объявил президент, но Альперин сам явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и сдался правоохранителям.

      Вадима Альперина подозревают в создании преступной организации, злоупотребление властью или служебным положением и уклонении от уплаты налогов. Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

      На данный момент количество подозреваемых в нанесении  убытков государственным интересам на сумму более 77,7 миллионов гривен возросло до 11 человек.

      Дуэт Альперина и Тупальского

      ► Имя Альперина и Тупальского несколько раз фигурировало в скандалах на одесской таможне. Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни. Официально – боролся там с контрабандой. Громко о дуэте заговорили в 2017 году. Тогда были арестованы счета десятков компаний Альперина.

      Что известно о других делах против Альперина

      Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ то ли за то, чтобы сняли арест со счетов определенных предприятий, то ли за то, чтобы "потеряли" дела.

      • В ноябре 2017 года суд арестовал Альперина на 2 месяца с альтернативой залога в 21 миллион гривен. Однако апелляционный суд уменьшил сумму залога до 141 тысяч гривен, и Альперин вышел на свободу.
      • В ноябре 2019 года НАБУ задержало 10 человек по делу Альперина и в деле нарушения таможенного законодательства. Однако самого Альперина удалось задержать не сразу, поэтому Зеленский объявлял розыск с обещанием вознаграждения.

      Добавим, что Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в миллиард долларов.

      Впервые про Альперина публично заговорили в 2008 году, когда сомалийские пираты захватили его судно "Фаина", которое перевозило оружие.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Альперин НАБУ Государственная таможенная служба САП Контрабанда
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