Антимонопольный комитет начал проверку электронных площадок

Антимонопольный комитет Украины проверит признаки нарушения конкуренции в действиях Фонда госимущества во время внедрения Единой системы отчетов об оценке.

Как выяснили журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" (Bihus.Info), вновь созданная схема в оценке позволяет фирмам-"прокладкам" выкачивать из населения около миллиона долларов в месяц при оформлении и продаже недвижимости.

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О начале проверки сообщили из Антимонопольного комитета в ответ на обращение юристов "Дави" (Bihus.Info).



Ответ журналистам

Напомним, ранее журналисты программы "Наши деньги з Денисом Бигусом" рассказывали, что специалистов по оценке имущества заставили сдавать отчеты в Фонд госимущества с помощью сайтов-"посредников". Процедура оказалась платной, а сайты – связаны между собой и с одиозным нардепом Антоном Яценко.

Кроме того, уже после выхода расследования, Фонд госимущества авторизовал еще одну электронную площадку, которая оказалась напрямую связанной с группой трех уже действующих посредников. Не предоставляя никаких услуг, фирмы-прокладки за месяц выкачали из карманов украинцев минимум 30 миллионов гривен.

С этой информацией юристы "Дави" (Bihus.Info) обратились в Антимонопольный комитет, где пообещали проверить действия Фонда и авторизованных электронных площадок.