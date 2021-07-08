ОО "Центр гражданского представительства "Життя", выступающая за ужесточение правил в табачной отрасли, намерена ко второму чтению вносить правки в законопроект, которые многие эксперты называют неадекватным с точки зрения законодательства ЕС.

Версии проекта №4358, которые предлагает "Життя", грозят остановкой отрасли, исправно приносящей в украинский бюджет миллиарды гривен налогов. Табачные компании ежегодно входят в топ-10 крупнейших налогоплательщиков страны: например, в 2019 году они перечислили в бюджет 43,7 млрд грн.

Проблема в том, что поправки идут вразрез не только с позицией украинского бизнеса, но и рекомендациями ВООЗ и Директивами ЕС, хотя антитабачные активисты постоянно твердят, что их инициативы основываются именно на международной практике. Однако достаточно прочитать Рамочную конвенцию ВООЗ о борьбе с табаком и Директиву ЕС №40, чтобы как минимум усомниться в искренности заявлений борцов с табаком.

ЕБА и АСС приводят подсчеты, согласно которым, например, потери от введения стандартизированной упаковки для бюджетов всех уровней за 5 лет в 2020 году составили бы 15,3 млрд грн. Кроме того, такая упаковка будет способствовать росту контрабанды и контрафакта табачных изделий.

Также в бизнес-ассоциациях предупреждают, что негативные последствия будет иметь и запрет выкладки табачных изделий в местах продаж, поскольку повлечет закрытие точек, которые не могут позволить переоборудовать витрины. В первую очередь такой запрет ударит по малому и среднему бизнесу, однако не гарантирует снижения доли курильщиков.

Предлагаемый запрет на ароматизированные жидкости для электронных сигарет просто уничтожит этот класс продукции. А заодно – и миллиардные доходы в государственный бюджет Украины. Параллельно с этим воспрянет криминал – потребитель получит несертифицированную продукцию, которая оккупирует рынок нелегально.

Также опасно требование к производителям делать пачки сигарет исключительно кубической формы - без скошенных или закругленных краев. Исследования показывают, что дизайн пачки никоим образом не влияет на желание человека курить. В то же время, Украина экспортирует сигареты именно в таких пачках, что приносит более 350 миллионов долларов дохода в год.

И, наконец, идея "непривлекательной упаковки", то есть branding ban. Как следует из данных, опубликованных компанией ИнфоСапиенс, только 2% респондентов отмечали, что это имело значение при решении начать курить. Однако, унифицированная упаковка грозит повысить долю контрафакта, которая составляет в Украине 12,8% рынка – это 11,8 миллиардов гривен в виде налогов и акцизов, которые недополучает страна.