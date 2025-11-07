Помогал французам снимать войну в Украине: на фронте погиб 26-летний Антон Бондаренко

Украина потеряла еще одного своего преданного сына. 15 сентября военнослужащий Антон Бондаренко пропал без вести во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении. На днях тест ДНК подтвердил его гибель.

Антон Бондаренко с позывным Бандерас" был командиром 1-го отделения 1-го взвода оперативного назначения, исполняющим обязанности главного сержанта 10-й роты 4-го батальона 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Нацгвардии Украины, передает 24 Канал со ссылкой на TF1 Info.

Что известно о павшем Антоне Бондаренко?

Перед тем как вступить в ряды ВСУ Антон работал фиксером. Он был одновременно и гидом, и переводчиком, и спутником журналистов французских редакций TF1 и LCI.

Журналистка TF1 Шарлин Юрель, которая работала с Антоном во время войны, поделилась воспоминаниями о нем в посте в инстаграм. Она отметила, что именно благодаря Антону им удалось задокументировать ужасы войны и лучше понять Украину. По словам Шарлин, парень помог показать миру, насколько много может выдержать человек, защищая свою страну и свободу.

Твоя жизнерадостность будто была щитом перед смертью – пока российский дрон не оборвал все те годы, что тебе еще предстояло прожить. Ты хотел служить в своей армии, потому что не мог больше смотреть, как погибают невинные. Ты был солнцем среди тьмы. Перед войной мы бессильны. Покойся с миром, мой Антон,

– пишет Юрель.

Антон помогал французам снимать войну в Украине / Фото Facebook Бондаренко

На смерть Антона Бондаренко отреагировала Богдана Сахно, директор Всеукраинского учебно-научного центра шевченковедения КНУ имени Тараса Шевченко, где учился павший воин.

Она подчеркнула, что Антон никогда не боялся смерти – его больше пугала мысль прожить жизнь без достоинства. По ее убеждению, он сам олицетворял и достоинство, и саму жизнь.

Во всем действенный, во всем настоящий, в каждом поступке – смелый и искренний. Интеллектуал с сердцем Воина. Юноша с волшебной-волшебной улыбкой,

– так описала Сахно погибшего языковеда.

Бывшая преподавательница Антона Татьяна Качановская вспоминает его как "неугомонного и страстного искателя смыслов".

