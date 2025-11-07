Допомагав французам знімати війну в Україні: на фронті загинув 26-річний Антон Бондаренко

Україна втратила ще одного свого відданого сина. 15 вересня військовослужбовець Антон Бондаренко зник безвісти під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Днями тест ДНК підтвердив його загибель.

Антон Бондаренко із позивним Бандерас" був командиром 1-го відділення 1-го взводу оперативного призначення, виконувачем обов'язків головного сержанта 10-ої роти 4-го батальйону 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Нацгвардії України, передає 24 Канал із посиланням на TF1 Info.

Що відомо про полеглого Антона Бондаренка?

Перед тим як вступити до лав ЗСУ Антон працював фіксером. Він був водночас і гідом, і перекладачем, і супутником журналістів французьких редакцій TF1 та LCI.

Журналістка TF1 Шарлін Юрель, яка працювала з Антоном під час війни, поділилася спогадами про нього в дописі в інстаграм. Вона зазначила, що саме завдяки Антону їм вдалося задокументувати жахи війни та краще зрозуміти Україну. За словами Шарлін, хлопець допоміг показати світові, наскільки багато може витримати людина, захищаючи свою країну та свободу.

Твоя життєрадісність ніби була щитом перед смертю – аж поки російський дрон не обірвав усі ті роки, що тобі ще належало прожити. Ти хотів служити у своїй армії, бо не міг більше дивитися, як гинуть невинні. Ти був сонцем серед темряви. Перед війною ми безсилі. Спочивай із миром, мій Антоне,

– пише Юрель.

Антон допомагав французам знімати війну в Україні / Фото Facebook Бондаренка

На смерть Антона Бондаренка відреагувала Богдана Сахно, директорка Всеукраїнського навчально-наукового центру шевченкознавства КНУ імені Тараса Шевченка, де навчався полеглий військовий.

Вона підкреслила, що Антон ніколи не боявся смерті – його більше лякала думка прожити життя без гідності. На її переконання, він сам уособлював і гідність, і саме життя.

У всьому дієвий, у всьому справжній, у кожному вчинку – сміливий і щирий. Інтелектуал із серцем Воїна. Юнак із чарівною-чарівною усмішкою,

– так описала Сахно загиблого моволюба.

Колишня викладачка Антона Тетяна Качановська пригадує його як "невгамовного і пристрасного шукача сенсів".

