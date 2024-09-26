Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 25 сентября опубликовал отрывок выступления Стенюка. На момент публикации этого материала нам не удалось найти его в полной версии видео, зато стало известно, что комик извинился. Впрочем, кроме мусульман, Стенюк гадко пошутил про индусов, родственников погибших на войне, Крым, Лесю Украинку и Василия Стуса.

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Что сказал Стенюк о мусульманах

Эта война – это просто нонсенс. Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что надо убивать мусульман: я адекватный человек и понимаю, что это сейчас неактуально. Тем более этим уже занимаются иудеи,

– заявил он со сцены.

В отрывке, выложенном Чубаровым, хорошо слышно, как зал умирает со смеху во время нелепого спича о мусульманах.

В целом выступление позиционируют как первый украиноязычный сольный стендап-концерт комика. Сам концерт состоялся в марте, видео выложили в мае.

Шутка Стенюка о мусульманах: смотрите видео

Реакция мусульманского сообщества

"Какого черта... Не пытайтесь меня убедить, что я якобы не уловил смысла данной "шутки", которого на самом деле здесь нет. Однако есть открытый выпад против людей по религиозному признаку... Жаль, что в данном случае указывать на этого негодяя, который позволяет себе цинично оскорблять своих сограждан, приходится мне, гражданину Украины, который исповедует ислам", – написал Чубаров.

Главный муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Мурат Сулейманов заявил: с таким публичным унижением всех мусульман Украины еще не сталкивался. Он подчеркнул: "люди в зале смеялись, и никто не остановил этого горе-комика".

В этом коротком ролике отвратительно все: полное невежество относительно религий, разжигание межрелигиозной вражды, осквернение памяти воинов, которые отдали жизнь, защищая Украину. Кто-то скажет, что это черный юмор, эдакие шутки "на грани". Однако я не услышал ничего смешного, потому что в принципе не понимаю, как можно в воюющем государстве быть настолько оторванным от реальности и так открыто демонстрировать свою ограниченность и невежество,

– возмутился Сулейманов.

Дмитрий Лубинец обратился в полицию

В комментариях омбудсмен отреагировал на призывы людей и сообщил: направил письмо в адрес Национальной полиции Украины относительно осуществления проверки и открытия уголовного производства по статье 161 Уголовного кодекса Украины. То есть о разжигании религиозной вражды и ненависти, оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

О ком еще "пошутил" Стенюк

К сожалению, речь не только о религии. В полной версии можно услышать слова типа "что, Леся Украинка не может сосать соловья?" и вообще размышления о "свободном от цензуры творчестве". В комментариях люди благодарят за юмор, в том числе за смелость шутить на религиозные темы.

Стенюк оскорбил не только мусульман – он еще и прошелся по индусам. И задел тех, чьи родные погибли за Украину.

Америка и Европа присылают нам оружие – пусть Индия присылает нам индусов. Нам надо лендлиз от Индии на индусов. Я хочу услышать новость, что аккуратно сложенные индусы уже направляются в Украину! (...) Я понимаю, возможно, некоторым из вас жаль погибших индусов, но помните, такая цена независимости,

– говорит комик.

Напоследок он выдал "совет", мол, во время орального секса можно воспользоваться не азбукой, а любимыми стихами. Так что объектом плоских шуток ниже пояса стал Василий Стус.

А еще не забыл и Крым. Мол, когда приезжал туда, то считал, что это не то место, где хочется остаться. Вспомнив слова Александра Усика "Крым Божий", Стенюк сказал: Богу полуостров также не нужен. Впрочем, он подстелил соломки, назвав Крым украинским и сказав, что ждет его возвращения в Украину.

Под полной версией видео нет осуждений этих шуток. Люди благодарят стендапера, мол, он популяризирует украинскую культуру и заставляет людей гуглить.

Важно. Автор этого материала надеется, что после скандала с высказыванием о мусульманах общество обратит внимание и на другие "шутки" Стенюка.

Стенюк извинился, но Чубаров предостерег

Я искренне прошу прощения перед всеми, кого могли обидеть мои слова во время моего сольного стендап-концерта, который был опубликован на ютубе. Одна из моих шуток была неуместной и недопустимой, и я глубоко сожалею, что мог оскорбить многих людей, в частности представителей мусульманского сообщества. У меня не было цели кого-то унизить или оскорблять по религиозному признаку. Я уже удалил это видео из социальных сетей, и мы уберем эту часть из выступления, которое опубликовано на ютубе. Я осознаю ответственность за свои слова и обещаю в дальнейшем быть более взвешенным в своей работе. Надеюсь на ваше понимание и милосердие,

– сказал он в ролике.

Видео извинений комика Стенюка

Рефат Чубаров поблагодарил всех, кто осудил Стенюка. Но обратил внимание на важный момент.

"Относительно извинений Стенюка, то хотелось бы думать, что они появились не вследствие страха наказания, а в результате осознания им никчемности своего поступка. В итоге: абсолютное большинство граждан Украины являются адекватными и здравомыслящими людьми, которые никому не позволят расколоть общество. Ни внутренним идиотам и провокаторам, ни внешним врагам", – написал он.

На странице "Подпольного стендапа" в фейсбуке пока нет объяснений инцидента.