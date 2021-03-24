Апелляционный хозяйственный суд рассматривает законность продажи пула активов "Дельта банка", банков "Финансы и кредит" и "Надра".

Вкладчики обанкротившихся учреждений считают, что торги прошли со серьезными нарушениями. Ведь требования по кредитным соглашениям на сумму более 18 миллиардов гривен таких компаний, как "Яблуневий дар" и "Росава", Фонд продал на электронных торгах со значительной скидкой – всего за 850 млн грн. Суд первой инстанции удовлетворил иск вкладчиков и признал результаты торгов недействительными. Еще до принятия этого решения представители Фонда и другие ответчики начали критиковать судей в СМИ.

"За несколько дней до этого судебного заседания по инициативе Фонда гарантирования в СМИ начала появляться информация, в которой он излагает свое утверждение относительно того, какое фактически должно быть принято решение. Такие действия Фонда являются очевидным давлением на суд", – сообщил адвокат кредиторов Юрий Диденко.

Вкладчики банков требуют отменить результаты торгов, по которым пул проблемных активов приобрела финансовая компания "Инвестохиллс Веста" с дисконтом в 95%.

"При формировании данного пула Фондом не верно была определена начальная цена реализации. Фонд установил начальную цену реализации лота на первых торгах на уровне минимальных цен, по которым не состоялись торги при реализации отдельными лотами каждого отдельного банка. Начальная цена, по нашему мнению, должна была бы составлять либо балансовую, либо оценочную стоимость данного лота, однако этого Фондом сделано не было. Рыночной оценки именно правым по 16-ти кредитным договорам или каждого из этих кредитных договоров отдельно Фондом не осуществлялось", – отметил адвокат кредиторов Денис Сперов.

"Все 16 кредитных договоров должны быть выставлены по балансовой стоимости. У нас стоимость активов 16 договоров банка "Финансы и кредит" установлена на уровне 8 млрд. В нашем случае цена аукциона – 800 миллионов – значительно меньше той цены, которая бы должна была быть", – резюмировал адвокат кредиторов Юрий Диденко.

В Фонде гарантирования вкладов же считают цену пула активов актуальной, а торги законными.

"Есть норма действующего законодательства, которая определяет обязанность Фонда гарантирования вкладов физических лиц провести инвентаризацию и провести оценку в целом по активам банка, что в данном случае было сделано", – подчеркнула представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Суханова.

В случае продажи активов банков по заниженным ценам Фонд не сможет вернуть государству долги, которые уже оцениваются в 48 млрд гривен.

"В законе написано, что ни Кабмин, ни министерство не имеют право вмешиваться в деятельность Фонда. Что они творят – это просто ужас. Продают имущество, которое оценивают в сотни миллиардов гривен за 10 млн гривен", – возмутился председатель ОО Ассоциация защиты прав вкладчиков Богдан Цимейко.

Следующее заседание по делу состоится 25 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) часто продает активы украинским и зарубежным инвесторам не по рыночным условиям. Как результат, по состоянию на конец 2020 года Фонд задолжал государству более 48 млрд грн, которые были заимствованы для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков.