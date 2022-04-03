По его словам, 6 марта Изюм начали интенсивно бомбить. Тогда было известно, что в нескольких районах города есть российские войска.

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В частности, в районе Гончаровки, Песок и железнодорожного вокзала.

В городе уже были взорваны все автомобильные мосты через реку Северский Донец, оставался только пешеходный мост. Городские власти находились в центральной части под украинским флагом,

– рассказал Мацокин.

Изюм обстреливают сутки за сутками

Он сказал, что тогда и началась сокрушительная бомбардировка Изюма с самолетов, минометов, ракетами и артиллерией. И это повторялось изо дня в день.

"Сегодня же в Генштаб ВСУ сообщают, что идут бои за Изюм. Боевые действия продолжаются, и больше я комментировать не имею права", – добавил заместитель городского головы.

Это апокалиптическая картина

Мацокин отметил, что эти хаотические бомбардировки и обстрелы города носят варварский характер. Непонятно ведь, какова была военная логика этого.

Уничтожали все. Мемориалы, посвященные Второй мировой войне, детсады, лицей, медицинские и социальные учреждения, пути, пешеходный мост, центральные площади и парк, памятники архитектуры. Апокалиптическая картина,

– добавил он.

Что касается домов, то в результате обстрелов в них не просто вылетали окна или двери. Разрушения значительно масштабнее, ведь "складывались" целые подъезды. От обстрелов по школам – остались только остатки "коробки".

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