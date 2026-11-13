"Мне еще рано": Апостол высказался по поводу своих амбиций стать главнокомандующим

Такое мнение Олег Апостол высказал во время беседы с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Почему Апостол считает себя пока не готовым возглавить ВСУ?

Мне еще рано. К этой должности нужно дорости профессионально, морально и психологически– пояснил свою позицию командующий ДШВ.

По словам Апостола, для карьерного роста важны не только возраст, но и боевой опыт, стаж пребывания на командных должностях и умение принимать решения.

Он также подчеркнул важность подготовки новых командиров.

В ДШВ, по его словам, существует рейтинг офицеров, который учитывается при назначении на высшие должности. Перспективных военных стараются удерживать в армии, ведь их подготовка требует многих лет.

Напомним, что, по данным СМИ, Апостол был среди офицеров, которых президент Зеленский рассмотрел кандидатуру главнокомандующего вместо Александра Сырского.

Отметим, что на фоне тогда еще слухов о возможной отставке Сырского Олег Апостол был среди тех командиров, которые выразили поддержку тогдашнему главнокомандующему. Офицер заявил, что те, кто никогда не командовал войсками и не отвечал за жизни военных, не имеют права критиковать командиров, которые ежедневно принимают сложные решения на войне.