Речь идет об Apple Pay и Google Pay. Они не будут работать для карт Visa и Mastercard, которые выпустили в самой России.

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Российский аналог вместо Apple Pay и Google Pay

Как сообщили в Центральном банке страны-агрессора, из-за санкций россияне не смогут использовать онлайн-сервисы.

Однако в России заметили, что картами Visa и Mastercard можно будет рассчитываться другими типичными способами – стандартная контактная или бесконтактная оплата.

Также вражеские учреждения напомнили россиянам об отечественном мобильном платежном сервисе "Мир Pay". Мол, через него тоже можно производить бесконтактную оплату с помощью смартфона.

"Мир Pay" позволяет производить привычные платежные операции. К нему уже подключились более 80 российских банков,

– начали успокаивать россиян.

Напомним, что внутри государства-оккупанта карты Visa и Mastercard работают, если их выпустили российские банки. Однако за пределами страны – нет. Также Visa и Mastercard не работают в самой России, если они были предоставлены иностранными финучреждениями.