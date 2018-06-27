20:39
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 15°C
  • четверг
    28°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сегодня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Apple может пересмотреть цены на iPhone: как изменится стоимость

83 Читати новину українською
Как изменится цена на iPhone
Как изменится цена на iPhone / tapsmart.com

Компания Apple может пересмотреть цены на iPhone X 2018 года. Поэтому эксперты уже делают прогнозы, предполагая, сколько будут стоить смартфоны.

Аналитик компании Morgan Stanley Кэти Хуберт сделала два прогноза: положительный и отрицательный, пишет marketwatch.com.

Первую стратегию эксперт называет "подарком" для покупателя. Так, согласно оптимистичному прогнозу, iPhone X Plus будет стоить 999 долларов (26 тысяч гривен). iPhone X 5,8-дюймовым дисплеем должен стоить 899 долларов (23 400 гривен). А за модель младшей модификации iPhone X с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем надо будет заплатить 699 до 769 долларов (18 100 гривен – 20 тысяч гривен).

Читайте также: Выглядит интересно: трендовые смартфоны Huawei Y, которые стоят чуть больше 3 тысяч гривен

Второй, негативный прогноз обозначает, что Apple хочет получить максимальную прибыль от продажи iPhone. Следовательно, за iPhone X Plus надо будет платить уже 1099 долларов (28 500 гривен), за 5,8-дюймовый iPhone X – 999 долларов (26 тысяч гривен), а младшая версия нового iPhone может стоить 799 долларов (20 800 гривен).

Как видим, обе стратегии предусматривают увеличение цены на iPhone в 2018 году. В положительном сценарии подорожание составит 2% по сравнению с прошлым годом. А вот вторая стратегия приведет к удорожанию сразу на 7,2%.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: iPhone Apple Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Обязательное лицензирование врачей: какую систему предлагает Минздрав
сегодня, 20:01 Обязательное лицензирование врачей: какую систему предлагает Минздрав
Яніна Ткачук 47
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
сегодня, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 1323
Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сегодня, 18:00 Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 115
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сегодня, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 284
Чому корупційна система дала збій
сегодня, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 138
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук