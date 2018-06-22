Apple отказалась от инновационного решения в iPhone X

Авторитетный IT-журналист Марк Гурман опубликовал информацию о начальном концепте iPhone X. Оказалось, что флагман от Apple должен был получить оригинальное техническое решение, но компания от него отказалась. Поэтому, не исключено, что инновация появится уже в следующих моделях смартфонов.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Компания Apple планировала полностью отказаться от портов в iPhone X.

Во время разработки iPhone X Apple планировала полностью отказаться от проводной зарядки. Однако на тот момент это было невозможно, поскольку беспроводное решение было довольно медленным в сравнении с традиционным. К тому же, включение в комплект поставки беспроводного зарядного устройства еще больше увеличило бы стоимость смартфона,

– сообщил Гурман в своем материале для Bloomberg.

По слухам, Apple все же планирует постепенно отказаться от всех разъемов и кнопок в будущих iPhone. Возможно, вскоре порт Lightning (или USB Type-C, если компания перейдет на него) уйдет в прошлое.

Сам Джонни Айв – главный дизайнер iPhone – ранее отмечал, что хочет видеть смартфон как "единый брусок стекла".

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Стоит отметить, что сразу с момента появления в 2007 году для зарядки и передачи данных в Apple iPhone и iPad использовался собственный оригинальный 30-контактный разъем. В 2012 году американский производитель перешел на 8-контактный порт Lightning.

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