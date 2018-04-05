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Apple решила серьезно обновить линейку іРһопе

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Apple решила серьезно обновить линейку іРһопе
Apple решила серьезно обновить линейку іРһопе / Фото из открытых источников

Компания Apple готовит серьезное обновление для своей линейки iPhone. В компании уже тестируют изогнутый дисплей и систему бесконтактного управления для iPhone.

Об этом сообщает Bloomberg.

Гибкий экран будет изогнут внутрь. Технически это возможно осуществить с экранами на технологии OLED, в отличие от ЖК-дисплеев, которыми оборудовали iPhone к модели Х.

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Кроме того, Apple продолжает активно работать над экранами на технологии MicroLED с неорганическими светодиодами, однако начать серийное производство компания сможет не раньше чем через 3-5 лет.

Еще одна новая функция – бесконтактное управление, позволит управлять iPhone, не прикасаясь к дисплею. Так, смартфон должен определять расстояние от экрана до пальцев. На проработку этой системы до серийного использования пройдет около 2 лет.

via GIPHY

Теги: Техно iPhone Apple Гаджеты
Источник: 24 Канал
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