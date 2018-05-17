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Apple вернется к использованию "опасной" функции

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Apple вернется к использованию
Apple вернется к использованию "опасной" функции / Фото из открытых источников

Компания Apple может вернуться к использованию Touch ID, который значительно уступает в безопасности функции Face ID, представленной в iPhone X.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Когда компания Apple представляла iPhone X, со сцены сообщили, что вероятность срабатывания системы сканирования лиц Face ID на другого человека составляет миллион к одному. В случае со сканером отпечатков пальцев Touch ID этот показатель снижается до 50 тысяч. Несмотря на то что Touch ID явно уступает Face ID в безопасности, по словам представителей Apple, компания может вновь вернуться к использованию этой технологии.

via GIPHY

Согласно новой информации, Apple работает над разработкой ультразвукового сканера отпечатков пальцев. В отличие от оптического метода, который использует отраженный свет для считывания формы отпечатка пальца и сопоставления его с сохраненным рисунком, новая технология основана на ультразвуковых волнах для считывания мелких деталей кожи.

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По словам инсайдеров, Apple планирует использовать встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев в будущих поколениях iPhone. Однако, скорее всего, внедрение этой технологии произойдет уже со следующего года, если не позже. Возможно, таким образом Apple намерена сделать полностью безрамочный смартфон без выреза.

Теги: iPhone Apple Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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