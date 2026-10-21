Как сообщает издание "РБК-Украина", председатель фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия обратил внимание на критическую ситуацию в захваченном населенном пункте.

Что сказал Арахамия об Олешках?

Дай Бог, на следующей неделе начнется оживление на гуманитарном треке. В Олешках сложилась очень тяжелая ситуация. Мы вчера ее обсуждали, и неформальное достижение этой встречи – на следующей неделе должна появиться хорошая новость,

– отметил участник переговоров.

Более подробных деталей чиновник раскрывать не стал. Известно, что 20 октября в Осло состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом, хотя в публичных заявлениях после нее судьба города напрямую не упоминалась.

Гуманитарный кризис и попытки эвакуации

Оккупированные Олешки в Херсонской области в настоящее время оказались на грани полномасштабной гуманитарной катастрофы. В городе фиксируется острый дефицит питьевой воды, продуктов питания и необходимых медикаментов.

Регулярные поставки продовольствия прекратились несколько месяцев назад. Из-за отсутствия электроэнергии и газоснабжения гражданское население полностью лишено нормальных условий жизни, а заминированные автодороги и непрекращающиеся обстрелы делают невозможным безопасное передвижение.

Украинская сторона пытается поддерживать жителей с помощью доставки грузов беспилотниками, однако объемов этой помощи недостаточно для стабилизации обстановки.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что продолжается согласование деталей эвакуации для жителей Олешек и еще шести прилегающих населенных пунктов, для чего потребуется введение режима тишины.

При этом 21 октября вице-президент Европарламента Пина Пичерно начала голодовку в знак протеста против гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках.