Для тех, кто до сих пор уверен, что война, развязанная россией против Украины, исключительно Путина, Арахамия продемонстрировал видео, где россияне высказывают свое мнение относительно Украины и войны.

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Опрошенные россияне полностью поддерживают агрессию россии против Украины и считают, что ее следует уничтожить, поскольку "такой страны не должно существовать". Также у жителей россии уже есть "планы" на Польшу и страны Прибалтики.

Кроме того, россияне считают, что за войной в Украине стоят США, которые "боятся россию" из-за ядерного оружия.

"Восстанавливать" Украину "в составе россии" россияне готовы, но жалуются, что это придется делать снова. При этом они уверены, что Путин "сделает нормальные условия жизни".

Просто обычный день в России,

– прокомментировал Арахамия видео в своем телеграм-канале.

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