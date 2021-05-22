Народный депутат, в частности, вспомнил случай, который с ним случился во время строительства бизнес-центра в столице Украины. По словам Арахамии, получить на это разрешение без взяток было невозможно.

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"Я прекрасно понимаю, как это все работает"

В студии Савика Шустера 21 мая обсуждали среди прочего обыски в Киеве. Силовики ищут доказательства коррупции на разных уровнях местной власти. По этому поводу высказался и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я строил в Киеве бизнес-центр, лично приходил получать какие-то бумаги. Мне все время говорили: пойди сначала вот туда, к тем юристам, заплати им гонорар... Сколько юрист стоит? Ну, условно – 2 тысяч долларов".

Если у тебя большое здание – пойди, заплати 50 тысяч долларов. Мы что, не понимаем все друг друга, что ли? Я бизнесменом был, я прекрасно понимаю, как это все работает

– эмоционально заявил Арахамия.

При этом он подчеркнул, что ни в чем не подозревает непосредственно мэра Киева Кличко, но призывает пристальнее присмотреться к приближенным.

"Если не дать денег – никто ничего не построит"

Между тем один из гостей студии попытался уточнить у Арахамии кое-что, ведь слова главы "слуг" в парламенте можно трактовать как признание в даче взятки: "А как часто вы "заносили?" Давид Арахамия ответил так:

"Я как бизнесмен – да, я вам объясню. А чего тут стесняться? Любой, любой бизнесмен, который хочет построить, если не даст денег – никогда в этой стране ничего не построит".

И добавил: "Человек пытается построить коровник – вонючий коровник где-то, блин, в селе! И с него берет 20 тысяч долларов какое-то ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция – 24 канал), которое мы пытаемся уничтожить".

По словам Арахамии, "в Киеве – это просто страшные цифры: 5 долларов за квадратный метр, 7 долларов".