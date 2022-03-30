Он также является главой украинской делегации на переговорах между Украиной и Россией, где дискутируют о гарантиях безопасности для Украины. В последний раз делегации предметно заседали 29 марта в Стамбуле.

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Есть такая концепция "укрепленного нейтралитета", то есть нужно рассчитывать на собственную армию или дополнительно еще иметь гарантии. Как, например, в Швейцарии, в Израиле, резервная армия, которая может мобилизоваться в большом количестве и дать необходимый отпор в случае агрессии,

– объяснил Арахамия.

Он акцентирует, что Украина за такой моделью не следует.

"У нас есть нейтралитет, и потому мы расслабились, армия нам не нужна, пусть наши гаранты о нас заботятся. Нет, как говорится, на "бога надейся, а сам не плошай". Поэтому концепция "укрепленного нейтралитета" нам очень близка", – объяснил он.

Арахамия твердо подчеркнул также, что, несмотря на все, Украина и дальше сможет получать оружие от союзников. Таким образом будем укреплять армию.

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