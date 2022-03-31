Абрамович – дополнительный канал связи

Об этом заявил Арахамия в эфире национального телемарафона. В то же время заметив, что не понимает, почему Абрамович "вышел из тени".

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На самом деле, честно говоря, он играет очень положительную роль. Но мне непонятно, почему он стал публично ее исполнять,

– отметил Давид Арахамия.

Депутат объяснил, что с самого начала Абрамович играл роль – back channel. То есть дополнительный канал связи, неофициальный, помогающий трудные вещи проговаривать на нормальном человеческом языке, а не дипломатическом – то, что они не могут сказать официально.

Нейтральная сторона

Впрочем, благодаря международной печати скрытый канал стал известен на весь мир фактически.

Насколько мне понятна позиция, он уже не скрывается и уже не back channel,

– добавил Арахамия.

Также Арахамия не считает Абрамовича нейтральной стороной, однако более нейтральной, чем официальная сторона переговоров.

Напомним, российский олигарх Роман Абрамович стал активным участником переговоров между Украиной и Россией. Он взял на себя функцию модератора процесса.

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