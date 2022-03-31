Абрамович – дополнительный канал связи
Об этом заявил Арахамия в эфире национального телемарафона. В то же время заметив, что не понимает, почему Абрамович "вышел из тени".
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На самом деле, честно говоря, он играет очень положительную роль. Но мне непонятно, почему он стал публично ее исполнять,
– отметил Давид Арахамия.
Депутат объяснил, что с самого начала Абрамович играл роль – back channel. То есть дополнительный канал связи, неофициальный, помогающий трудные вещи проговаривать на нормальном человеческом языке, а не дипломатическом – то, что они не могут сказать официально.
Нейтральная сторона
Впрочем, благодаря международной печати скрытый канал стал известен на весь мир фактически.
Насколько мне понятна позиция, он уже не скрывается и уже не back channel,
– добавил Арахамия.
Также Арахамия не считает Абрамовича нейтральной стороной, однако более нейтральной, чем официальная сторона переговоров.
Напомним, российский олигарх Роман Абрамович стал активным участником переговоров между Украиной и Россией. Он взял на себя функцию модератора процесса.
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