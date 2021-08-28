Красным цветом арбуз обладает благодаря содержанию в нем ликопина – мощного природного антиоксиданта, который помогает в снижении уровня холестерина и кровяного давления.

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В мякоти содержатся: витамин А, витамины группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), витамин С, витамин Е, магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий, фолиевая кислота, антиоксиданты.

витамин А, витамины группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), витамин С, витамин Е, магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий, фолиевая кислота, антиоксиданты. 100 грамм арбуза содержат всего 30 ккал.

Кожура арбуза полностью съедобна. Ее можно мариновать, варить из нее джемы и варенья. Семена арбуза можно поджарить и есть.

Ее можно мариновать, варить из нее джемы и варенья. Семена арбуза можно поджарить и есть. Чтобы выбрать сладкий арбуз, нужно следовать нескольким простым правилам. Стучать – звук у спелого арбуза должен быть звонкий, не глухой. Хвостик должен быть сухой, не зеленый.

Об арбузе часто говорят как о "складе нитратов". Для проверки погрузите кусочек с арбузной мякотью в емкость с водой. Если жидкость покраснеет или порозовеет, арбуз действительно "пичкали". Если вода просто слегка помутнеет, – он чист.

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В 1981 году фермер из Занцуджи (Япония) вывел квадратный арбуз для более компактного хранения.

Селекционеры скрестили арбуз с тыквой и назвали получившийся результат кавбузом. По вкусу кавбузы напоминают обычный арбуз, но мякоть у них оранжевая, как у тыквы.

Хорошая новость для спортсменов : арбуз содержит цитруллин – аминокислоту, которая может повышать уровень оксида азота в организме, помогает бороться с болью в мышцах после физических нагрузок.

: арбуз содержит цитруллин – аминокислоту, которая может повышать уровень оксида азота в организме, помогает бороться с болью в мышцах после физических нагрузок. Переедание арбуза может привести к диарее. Людям с проблемами ЖКТ, беременным женщинам употреблять продукт рекомендуется в ограниченных количествах. Отказываться от ягоды стоит сердечникам, которые страдают задержкой жидкости в организме; при диабете; нарушениях оттока мочи и мочекаменной болезни.

Можно ли арбуз на похудении?

Конечно, можно, в рамках вашей дневной нормы калорий и нормы по белкам, жирам, углеводам, не выходя за рекомендуемые нормы потребления сахара.