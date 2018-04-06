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Arctica – водка 2018 года

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Arctica – водка 2018 года

В Берлине завершился пятый международный дегустационный конкурс Berlin International Spirits Competition, который в этом году собрал алкогольные напитки среди более чем 19 стран мира!

Уникальным результатом конкурса стало то, что украинская водка Arctica уже второй год подряд получила высшую награду, став единственным золотым призером среди абсолютно всех водочных брендов, представленных для независимого оценивания. За высокие органолептические показатели и кристальную чистоту, водку Acrica была награждена званием "Украинская водка 2018 года" ("Ukraine Vodka of the Year 2018"), пишет УНН.

Напомним, что в прошлом году на этом же конкурсе водку Arctica уже объявляли в отдельной номинации "Украинская водка года 2017".

В компании-производителе такой бешеный успех связывают с кристальной чистотой водки.

"Arctica всего полтора года на украинском рынке, а уже во второй раз получает высокий титул "Водка Года" от европейских жюри. Мы безусловно рады, что Arctica срывает овации на конкурсах мирового уровня, ведь продукт действительно очень качественный. При производстве водки Arctica, в отличие от многих других популярных брендов, мы не добавляем смягчителей, по типу сахара и глюкозы. Только кристально чистая вода, высококачественный спирт и передовые технологии многоуровневой фильтрации. Это обеспечивает чрезвычайную чистоту водки и идеальный вкус", – комментирует директор по маркетингу Алексей Безуглый.

Справка:

Arctica – бренд украинской водки, который за короткое время своего существования успел запомниться потребителям как кристально чистая водка премиального качества. Выпускается на мощностях водочного завода Западной Украины в г. Львов.

БЕВЕРИДЖ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ –один из ведущих украинских производителей алкогольных напитков. В портфель компании входят такие известные водочные бренды как Medoff, Arctica, Наша Марка, Естественная Коллекция, Хуторок, Mernaya, коньяки, вина и шампанское Коктебель, слабоалкогольные напитки Longmixer и др.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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