Решение касательно экс-нардепа от "Народного фронта" коллегия судей ВАКС под председательством Виктора Маслова приняла 21 мая.

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Суд оправдал Левуса

Коллегия судей ВАКС вынесла приговор и признала невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины, народного депутата Украины VIII созыва,

– говорится в решении.

В НАБУ отметили, что свое решение суд объяснил тем, что законодательство на момент якобы совершения преступления было противоречивое, мол, не было 100% уверенности в том, кто именно имеет право получать компенсацию.

В нормах закона указывалось о нардепах, место регистрации которых не в Киеве. А Левус официально был приписан в Хмельницкой области.

Кроме того, судьи считают, что совершение действий экс-нардепа не является злоупотреблением служебного положения.

Незаконная аренда жилья Левуса: что известно

САП обвиняла его в незаконном получении компенсации за аренду жилья на сумму 543 тысячи 900 гривен в течение 2014 – 2017 годов. Экс-нардеп арендовал гостиничный номер, когда у его жены были в собственности 2 квартиры в Киеве.

Сторона обвинения просила лишить Левуса свободы на 3 года и наложить штраф в сумме 8 тысяч гривен с компенсацией расходов на судебную экспертизу в сумме 14 тысяч.

Еще на этапе досудебного следствия Левус в полном объеме компенсировал ущерб в полном размере 543 900 гривен.