25 ноября 235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и поместил 64-летнего генерал-полковника под стражу. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

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Что известно о генерале

При этом в карточке дела не указано, с чем связано обвинение. Впрочем, по данным российских СМИ, Грехова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Юрий Грехов занимает должность заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по вооружению с 2021 года. На этой должности он непосредственно отвечал за обеспечение войск вооружением и оснащение армии техникой.

До этого, с 2018 года, генерал-полковник командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны.

С 2022 года он находится под санкциями Европейского Союза.

Напомним, 23 ноября российские правоохранители задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Москве. Его и сообщников подозревают в хищении более 1 миллиарда рублей, выделенных на ремонт дороги Апатиты – Кировск. Также им вменяется присвоение более 39 миллионов рублей из средств Министерства строительства Мурманской области.

Это первый арест действующего губернатора российского региона с 2022 года. Аналитики ISW предполагают, что Кремль мог сделать его ответственным за провал арктических проектов.