Оператор "Украинской правды" рассказал о жестких действиях правоохранителей. Об отношении австрийских спецслужб он написал в своих социальных сетях.

Что рассказал Бондаренко о задержании?

Ярослав Бондаренко отметил, что инцидент произошел около 15:00 на светофоре во время перемещения между локациями. Силовики выбили оба окна машины и силой уложили задержанных журналистов лицом на асфальт и разбитое стекло.

В результате штурма оператор получил порезы и рваные раны правой руки, а также повреждения лица. Полицейские медики оказали первую помощь на месте, после чего задержанных в наручниках развезли по отдельным автомобилям и доставили в СИЗО без каких-либо объяснений причин.

Во время тюремного осмотра медики обнаружили под глазом пострадавшего травму от осколков стекла. Поздно вечером его под стражей доставили в гражданскую больницу для проведения хирургического вмешательства.



Осколки стекла, которые извлекал врач / Фото Ярослава Бондаренко

Оператор рассказал, что операцию по извлечению трех осколков стекла и наложению швов проводили без снятия наручников. Правоохранители не сняли их, несмотря на просьбы журналиста и врача. После оказания медицинской помощи пострадавшего вернули в камеру временного содержания.

Даже после рентгена, когда уже нужно ложиться на операционный стол… врач смущается и говорит: "Наручники за спиной – это нехорошо!", а я в очередной раз добавляю этим копам от себя: "Я не представляю никакой угрозы! Я не преступник. Я фотограф, оператор. Поверьте мне. Снимите, хотя бы на время операции, наручники" – безрезультатно,

– рассказал Бондаренко.

Впоследствии криминальная полиция провела подробный допрос украинских журналистов. Силовики инкриминировали им шпионаж, работу на разведку другого государства и нанесение ущерба Австрии.

Для подтверждения своей профессиональной деятельности журналисты предоставили изъятые вещи, среди которых была международная награда за свободу слова, только что полученная в Норвегии. В процессе защиты приняли участие австрийский адвокат, переводчица и украинский консул Юрий, который лично посетил задержанных в изоляторе. Благодаря ходатайству адвоката и согласованию с прокурором вечером того же дня украинцев освободили из-под стражи.

После допроса адвокат подал ходатайство о немедленном освобождении из камеры предварительного заключения как лица, не представляющего угрозы. Трое полицейских, и главный среди них, очевидно, уже понимают ситуацию и звонками прокурору обеспечили освобождение из-под стражи. Пятница вечером,

– написал оператор.

Напомним, что в четверг, 8 октября, в Вене задержали руководителя отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко. Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева рассказала, что журналисты находились в Австрии для выполнения редакционного задания, связанного с розыском бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.