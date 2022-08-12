Он думал, что Киев захватят после двух недель уличных боев, а западные области будут сопротивляться и выстоят. Об этом советник главы ОП рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Соотношение сил было неравным

Арестович объяснил, что такие мысли у него возникли, поскольку соотношение сил было не в нашу пользу – 1 к 20. По его словам, если бы россияне правильно действовали, нам технически невозможно было бы устоять.

Я верил в две недели уличных боев, но потом думал, что Киев захватят. Слишком соотношение сил было не в нашу пользу. Совершенно не в нашу,

– сказал чиновник.

Что происходило в ОП

В Офисе Президента, как отметил Арестович, паники не было вообще. Президент был "на казацком драйве". Глава ОП Андрей Ермак, по словам советника, был еще спокойнее, чем всегда. Зеленский отпускал часть людей, чтобы вывезли родителей.

"Всё, приготовились к бою, потому что уже диверсанты пошли по Киеву", – вспоминает Арестович.

Оценивали, что в первые дни в Киеве было от 300 до 1600 диверсантов.

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