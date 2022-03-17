Как сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, есть вопросы к работе некоторых глав военкоматов западной Украины.

Важно Женщин сейчас не мобилизуют, – заместитель главы Минобороны

В этом контексте Арестович вспомнил случаи, когда повестки вручали преимущественно приезжим, а не местным, а в отдельных случаях даже с нарушением отсрочек от призыва.

Такое действительно есть, с ними сейчас разбираемся,

– подчеркнул советник главы ОП.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что в Минобороны подтвердили жалобы о нарушении правил мобилизации.

Она подчеркнула, что по правилам мужчин без опыта нельзя направлять в горячие точки, где продолжаются тяжелые бои. Человек сначала должен пройти подготовку в учебных центрах. В то же время о массовых случаях нарушений не говорится, единичные – действительно есть.

В ВСУ рассказали о дальнейших планах по мобилизации: смотрите видео