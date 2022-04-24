Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Визит делегации Соединенных Штатов в Украину запланирован именно на 24 апреля.

К теме В Украину приедет делегация из США: министр обороны и госсекретарь Блинкен

"Что касается главных тем (встречи – 24 канал) – поставки оружия, дальнейшая общая, партнерская политика в отношении России, возможные действия, если провозглашаются "ХНР" или аннексируются территории", – сказал Алексей Арестович.

О приезде делегации из США заявил президент Украины во время пресс-конференции в метро Киева. Владимир Зеленский объяснил, что основная тема – оружие. Говорить о конкретном оружии, необходимом Украине для защиты от России, количестве, темпах поставки.

Алексей Арестович об оружии для Украины: смотрите видео