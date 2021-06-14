Ситуация, которая сформируется из-за ряда мероприятий, может кардинально повлиять на Украину. Такое заявление сделал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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Ключевые политические события уже начались
11 июня стартовал форум G7 в Британии. 14 июня начинается саммит НАТО в Брюсселе. Арестович акцентировал внимание, что на всех этих мероприятиях сквозной линией будет идти тема России. В частности в контексте агрессии в отношении Украины.
Еще одно знаковое событие – встреча президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным в Женеве. Арестович отмечает, что ее оценки очень разные.
Есть те, которые придают ей огромное значение, чуть ли не новая Ялта и Потсдам, или новая встреча Рейгана и Горбачева. Есть эксперты, которые считают, что Байден и Путин просто один на другого посмотрят, поговорят наедине, чтобы Байден понял, с кем он имеет дело,
– отметил Арестович.
По его мнению, у Байдена нет еще четкой политики в отношении России, он ее только выстраивает. И встреча 16 июня должна расставить в этом процессе основные акценты.
Знаковые события в Европе
По словам Арестовича, Украина анализирует все происходящее и строит свою политику, учитывая весь характер угроз. Впрочем, он отметил: Сейчас очень трудно предсказать, по какому сценарию будут разворачиваться события в Европе.
Могу сказать одно: это лето будет очень непростое. И независимо от того, по какому сценарию пойдет, в октябре мы будем жить в совсем другой Европе, другой Восточной Европе, другой Европе, как таковой,
– сказал Арестович.
Какие события этого лета, по словам Арестовича, будут знаковыми:
- "Северный поток-2" (вероятнее всего, Арестович имеет в виду его достройку – 24 канал),
- встреча Зеленского и Путина,
- запланированный визит Зеленского в конце июля в Вашингтон
- 30-летие Независимости Украины,
- "Крымская платформа",
- Меркель уходит с поста канцлера,
- Франция с Германией соревнуются за лидерство в Европе,
- французы начинают избирательную президентскую кампанию,
- в России выборы в Госдуму.