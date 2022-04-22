Похоже, что воинственность русских оккупантов начинает угасать. По крайней мере, такой сигнал увидел советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Гражданская одежда Шойгу

В частности, Арестович отметил, что Шойгу пришел к Путину в гражданском костюме, а не звеня медалями и орденами.

Гражданский костюм означает снятие тональности войны. Это демонстрация миролюбивых намерений. Или хотя бы готовности к конструктиву. Если бы они говорили "Добьем, победим!" – Шойгу пришел бы в военной форме,

– считает Арестович.

Напомним, Россия отказалась устанавливать Пасхальное перемирие, продолжает масштабное наступление на Востоке Украины, предпринимает попытки удержать позиции на Юге и продолжает блокаду Мариуполя. Российская армия продолжает совершать преступления против мирного населения и грабить все, что попадается на ее пути.

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