К похищениям и пыткам мирных жителей Бучи причастны бойцы из 64 отдельной мотострелковой бригады российской армии. После всех этих бесчеловечных поступков, которые они там совершили, российские власти решили их "отметить" – бригаде дали почетное звание "гвардейская", а вот самих оккупантов почти без отдыха переправили сразу в "горячие точки" на фронт. Эксперты объясняют это тем, что таким образом пытаются "утилизировать" лишних свидетелей зверств, совершаемых россиянами в оккупированных городах.

Важно Найдем всех русских изуверов, которые убивали и пытали украинцев, – Зеленский

Но это не означает, что имена причастных к преступлениям не должны быть установлены. Прокуратура установила 10 военнослужащих России, причастных к пыткам мирных украинцев. Они теперь официально подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.

Имена российских подонков

младший сержант Вячеслав Лаврентьев

рядовой Григорий Нарышкин

рядовой Василий Князев

ефрейтор Семен Мальцев

рядовой Сергей Пескарев

рядовой Альберт Раднаев

ефрейтор Михаил Кашин

ефрейтор Андрей Бизяев

ефрейтор Дмитрий Сергиенко

сержант Никита Акимов

На данный момент у украинских правоохранителей есть доказательства, что эти лица причастны к похищению и пыткам мирного населения, а также мародерству. Сейчас их проверяют и на причастность убийства гражданских в оккупированных городах.

Фотографии подозреваемых в зверствах в Буче

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что они выглядят как обычные люди. Но именно в этом и кроется вся опасность.

Только на лице некоторых из них вы найдете (при тщательном рассмотрении и наличии навыков), склонность к девиантному поведению и следы сильных психотравм, способных разрядиться как пружина, в соответствующих обстоятельствах. Другие – "обычные парни", и "он был такой милый мальчик, весь у маму",

– написал Арестович.

Он подчеркнул, что убийцы и насильники не выделяются из общей толпы.

"После убийства и насилия злодей не шарится по округе с окровавленными руками и выпученными глазами. Он идет есть макароны, пролистать томик Булгакова и мило поговорить с вами о погоде – до следующего убийства, как в одном из подвалов Бучи. Все ужасно происходит и в этом весь ужас", – отметил Арестович.

Арестович также привел статистку, что около 80% жертв нападений были знакомы с убийцами и насильниками. Поэтому рекомендует тем, кто оказался на оккупированной территории, не вступать в контакт с российскими солдатами, чтобы не повысить риск быть похищенным, изнасилованным или убитым.