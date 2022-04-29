К похищениям и пыткам мирных жителей Бучи причастны бойцы из 64 отдельной мотострелковой бригады российской армии. После всех этих бесчеловечных поступков, которые они там совершили, российские власти решили их "отметить" – бригаде дали почетное звание "гвардейская", а вот самих оккупантов почти без отдыха переправили сразу в "горячие точки" на фронт. Эксперты объясняют это тем, что таким образом пытаются "утилизировать" лишних свидетелей зверств, совершаемых россиянами в оккупированных городах.
Важно Найдем всех русских изуверов, которые убивали и пытали украинцев, – Зеленский
Но это не означает, что имена причастных к преступлениям не должны быть установлены. Прокуратура установила 10 военнослужащих России, причастных к пыткам мирных украинцев. Они теперь официально подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.
Имена российских подонков
- младший сержант Вячеслав Лаврентьев
- рядовой Григорий Нарышкин
- рядовой Василий Князев
- ефрейтор Семен Мальцев
- рядовой Сергей Пескарев
- рядовой Альберт Раднаев
- ефрейтор Михаил Кашин
- ефрейтор Андрей Бизяев
- ефрейтор Дмитрий Сергиенко
- сержант Никита Акимов
На данный момент у украинских правоохранителей есть доказательства, что эти лица причастны к похищению и пыткам мирного населения, а также мародерству. Сейчас их проверяют и на причастность убийства гражданских в оккупированных городах.
Фотографии подозреваемых в зверствах в Буче
Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что они выглядят как обычные люди. Но именно в этом и кроется вся опасность.
Только на лице некоторых из них вы найдете (при тщательном рассмотрении и наличии навыков), склонность к девиантному поведению и следы сильных психотравм, способных разрядиться как пружина, в соответствующих обстоятельствах. Другие – "обычные парни", и "он был такой милый мальчик, весь у маму",
– написал Арестович.
Он подчеркнул, что убийцы и насильники не выделяются из общей толпы.
"После убийства и насилия злодей не шарится по округе с окровавленными руками и выпученными глазами. Он идет есть макароны, пролистать томик Булгакова и мило поговорить с вами о погоде – до следующего убийства, как в одном из подвалов Бучи. Все ужасно происходит и в этом весь ужас", – отметил Арестович.
Арестович также привел статистку, что около 80% жертв нападений были знакомы с убийцами и насильниками. Поэтому рекомендует тем, кто оказался на оккупированной территории, не вступать в контакт с российскими солдатами, чтобы не повысить риск быть похищенным, изнасилованным или убитым.