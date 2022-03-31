Официальные источники, в частности, ОВА, уже опровергли эту информацию. А также заверили, что взлом системы гражданского оповещения – это фейк. Отреагировал также и Алексей Арестович.

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Россияне уже давно бьют каждую ночь

Арестович отметил, что в чатах журналистов и нардепов началась паника. Все начали бить тревогу из-за слухов о том, что якобы ночью на 1 апреля оккупанты планируют нанести массовый удар по всей территории Украины.

Советник главы ОП объяснил, что россиянам нет никакого смысла тратить ракеты, которые стоят десятки миллионов долларов, чтобы "убить какого-нибудь нардепа или журналиста". Мол, даже если оккупанты и будут бить, то по объектам ВПК и инфраструктуры.

А что значит, даже если будут бить? Они бьют каждую ночь. Причем, каждую неделю интенсивность этих ударов увеличивается. Поэтому я не понимаю причин для паники,

– подчеркнул Арестович.

И добавил, что, конечно, бывает разное. Вражеская ракета может не долететь и попасть по гражданскому объекту. Ее в небе может сбить наша противовоздушная оборона, и тогда обломки могут попасть в жилой дом. Впрочем, это ни для кого не новость, ведь полномасштабная война в Украине длится уже 36-й день.

"Отставить панику"

Арестович призвал не бояться сигналов воздушной тревоги, но относиться к ним серьезно и не игнорировать, о каком бы дне не шла речь. Если звучит предупредительная сирена, нужно прятаться.

"Журналисты, нардепы и все остальные – не пугайте друг друга и не рассылайте жуткие сообщения о массированном российском ударе. Такое случается каждый день и будет еще долго", – подытожил он.

Арестович обратился к украинцам из-за паники в сети: смотрите видео