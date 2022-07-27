Даже если лукашенко прикажет белорусам наступать, они вряд ли помогут россии. Об этом заявил советник главы ОП 26 июля.

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Волноваться не стоит

Относительно беларуси можно не волноваться. Когда нужно будет волноваться – я запишу отдельное видео и скажу, что стоит начать переживать,

– уверяет Алексей Арестович.

Советник главы ОП говорит, что белорусская армия не пойдет в наступление, пока там не будет большого контингента российской армии.

белорусы могут устроить россиянам котел

По словам Арестовича, россияне понимают, что белорусы не хотят за них воевать. Они либо перейдут на сторону Украины, либо сложат оружие и военную технику, либо будут нейтральными.

белорусы могут наступить только тогда, когда русская армия их окружит. Однако для этого нужно 20 тысяч российских военных, которых в россии пока нет. Ведь известно, что сейчас оккупанты перекидівают свои войска из Донецкого направления в Херсон и Мелитополь, потому что боятся контрнаступления ВСУ.

А если россияне перебросят небольшое количество в Белоруссию и скажут белорусам наступать, то они еще могут устроить россиянам небольшой "котел" на территории Белоруссии.

– сказал советник главы ОП.

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