Соответствующее заявление советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сделал во время эфира на канале "Рада". Это произошло вечером 6 апреля – на 42 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Политики Запада перестали переживать о "капучино"
Алексей Арестович заявил, что режим Путина представляет угрозу всему миру и не пускает человечество в светлое будущее.
В конце концов, понадобились Буча и Гостомель и огромная континентальная война в Европе, чтобы западные политики, провозгласившие после победы в Холодной войне конец истории, стали снова становиться историческими деятелями,
– объяснил Арестович.
Советник главы ОП уточнил: "Им (речь идет о политиках – 24 канал) до этого очень далеко, но по крайней мере задали вопрос. Ведь до этого их главная роль была "охранники музея" или чтобы хороший капучино был в барах Европы".
Алексей Арестович заверил, что только теперь, после Бучи и Гостомеля, нет нейтральных стран.
"Им понадобились Буча и Гостомель, чтобы понять – все: либо они выбирают путинский режим, являющийся ересью для всего человечества или сторону открытого общества в будущем, за которое бьется и кладет сейчас жизнь украинский народ", – пояснил Арестович.
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