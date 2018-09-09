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Аргументы судей шокировали: Верховный суд закрыл дело о рейдерстве на Николаевщине

62 Читати новину українською
Братский МПЗ
Братский МПЗ / 24 канал

Итак, в начале 2017 года в государственных реестрах начали случаться чудеса. Братский Маслопрессовый завод на Николаевщине, который юридически числится как ООО "НЕСТ", вдруг перешел от первичного владельца Олега Ильяшенко в руки другого человека – господина Зайцева. Несколькими манипуляциями в реестре, которые совершила государственного регистратора из Краматорска Екатерины Куцен.

Об этом в своем блоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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После рейдерского захвата, сначала на поддельных документах, впоследствии – силами "титушек", началась борьба за возвращение справедливости.

"Прорыв в деле произошел благодаря следователям, они доказали: оригинала протокола со сборов не существует. Экспертиза подтверждает, что имеющаяся в регистрационном деле копия – обычная подделка. Нотариус, который якобы согласовал этот документ, этого тоже не делал. Благодаря этому отбить предприятие владельцу Ильяшенко удалось в Апелляционном суде, и вот дело дошло до высшей инстанции – Кассационного административного суда. Решение которого обжалованию не подлежит. По крайней мере, в Украине", – отметила Мартынюк.

По ее словам, на днях высокий суд в составе судей Яна Берназюка, Михаила Грыцива и Натальи Коваленко вынес решение по делу. Нестовцы настаивали на том, чтобы суд признал действия регистраторов незаконными. Доказательств – более чем достаточно.

Но слуги Фемиды не приняли на себя такой ответственности и просто закрыли производство. Аргументы судей шокировали присутствующих: мол, не туда вы ребята и девушки пришли. Ваши доказательства – это не главное. Бюрократия – наше все. Административный кассационный суд не имеет права решать, кому должно принадлежать отжатое предприятие, потому что это – приход коллег из суда гражданского,
– подчеркнула журналистка-расследовательница.

Также она отметила еще один важный нюанс: тот подставной приобретатель, господин Зайцев, умер при невыясненных обстоятельствах через несколько месяцев после регистрации. Судиться, по сути, сейчас в гражданском процессе и не с кем. Поэтому если такой казус, то слуги Фемиды решили, что дело лучше закрыть вообще. А если хотите, начинайте борьбу с самого начала. Выражаясь простым языком, это дело элементарно слили.

"Завод снова юридически в руках рейдеров.Поэтому они могут откупоривать шампанское. Это еще на как минимум полтора года, пока дело, и даже в том же гражданском суде, доведут до его нынешнего состояния. Но хватит ли сил борцам за правду бороться с ветряными мельницами? Может, на то и был расчет?", – подытожила Мартынюк.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром"

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Судьи Титушки Деньги Верховный суд Украины Новости Николаева Видеоблоги
Источник: 24 канал
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