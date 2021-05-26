В городе Нарьян-Мар, расположенном за полярным кругом, в частности, фиксировали 32 градуса. А в селе Нижняя Пеша – 30.

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Как отметил шотландский ученый-метеоролог Дункан Скотт, в мае в Арктике становится даже жарче, чем почти по всей территории Европы.

Дункан пояснил, что такая температура является исключительной для любого времени года, но для мая – и вообще потрясающей. Ведь на 20 – 24 градусов превышает среднестатистическую.

Климатолог Зак Лейб предполагает, что до конца мая теплая волна не будет покидать регион. Температура воздуха в Восточной Сибири будет более чем на 10 градусов выше, чем средняя.

Хотя такие показатели и шокируют, температура все же не достигла отметки в 38 градусов. Именно такой рекорд зафиксировали в 2020 году в сибирском городе Верхоянск.

Ранее организация AMAP обнародовала отчет по климатической ситуации в Арктике. Там предупредили, что изменения температуры в регионе будут иметь далеко идущие последствия для всего мира.