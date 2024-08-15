Об этом сообщила председатель Госагентства по управлению и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

Смотрите также Часы на 10 миллионов: самые дешевые часы Медведчука - "Москва Кремль"

В Украине продали Maybach и последний квадроцикл Медведчука

В четверг, 15 августа, автомобиль Maybach (2003 года) Медведчука продали за 1 829 009 гривен. Кроме того, отдельным лотом также продали его последний квадроцикл (2004 года) марки Bombardier за 160 000 гривен.

Эти средства теперь пойдут на закупку Нацагентством военных облигаций. Так, раз деньги пойдут на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Ранее АРМА уже продало багги и квадроцикл Медведчука почти на 1 миллион гривен. Таким образом всего реализовано авто госизменника уже на 3 миллиона гривен.

Кроме того, АРМА уже получило независимую оценку по 20 коллекционных наручных часов Медведчука. Их оценили в 10,6 миллиона гривен и будут реализованы через онлайн-аукцион. А в ближайшее время ожидается оценка 136 картин госизменника.

В АРМА указали, что 92-метровая яхта Медведчука Royal Romance также будет реализована. "Рассчитываем на новое решение Суда по представлению Офиса Генерального Прокурора об аресте яхты и передачи актива на реализацию", – добавили там.

Также там сообщили, что вскоре спортивная база под Киевом, которая ранее принадлежала Медведчуку, получит нового управляющего.