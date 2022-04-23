С первого дня войны Украина просила партнеров предоставить больше современного вооружения. Однако большинство западных стран на это реагировали довольно вяло. Одна из причин – не верили, что украинцы смогут долго противостоять российской армии.

"Наши партнеры не верили, что Украина может победить. Некоторые считали, что Украина упадет за 72 часа, о чем мечтали в генштабе Кремля. Но когда украинцы показали свою не просто храбрость, а принципиальную позицию не сдать родную землю, они поняли, что мы будем бороться до последнего", – рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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По его словам, украинские власти еще с середины марта убеждали эти страны предоставлять современное вооружение, а не советское.

Украинская армия – мощная, сильная, но она будет еще сильнее, если она будет воевать современным модерновым оружием. Это и артиллерия, и средства дальнего поражения, и танки, бронетехника, самолеты,

– подчеркнул Алексей Резников.

Пришлось усилить давление на другие государства с участием президента Владимира Зеленского и высшего руководства государства.

"Мы начали давить на каждом уровне. И этот слом произошел, Философия изменилась. И мы начинаем получать артиллерию 155 калибра от Соединенных Штатов, Франции и других партнеров. И сегодня наши артиллеристы уже учатся, это ни для кого не секрет, в соответствующих местах . Это касается и танкистов и других специалистов", – рассказал министр обороны.

Такое изменение в вооружении значительно изменит и картину войны, убежден глава Минобороны.

"Теперь мы можем наносить поражение не на 20 километров, а на 40 километров, например", – отметил Алексей Резников.

Но на этом не следует останавливаться. И продолжать давить, убежден Алексей Резников. Ведь западные страны могут устать от войны, так что их следует "постоянно держать в тонусе".

"Главное, что они начинают понимать – усиление ими восточного фланга Европы действительно должно происходить усилением Украины. Ведь именно мы стоим на той стене, на которой защищают от орков весь цивилизованный мир", – отметил Алексей Резников.

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