Арнольд Шварценеггер одолжил Грете Тунберг свой электрокар: детали

Климатическая активистка 16-летняя Грета Тунберг получила от Арнольда Шварценеггера электромобиль Tesla Model 3. Правда, не навсегда, а только на время пребывания в Америке и Канаде.

Они встретились на климатическом саммите на родине Шварценеггера в Австрии. И именно тогда он пообещал поддержать активистку во время акций протеста в Северной Америке.

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В результате для своего тура северными штатами и Канадой Грета получила электромобиль с водителем. Сам Арнольд не сможет сопровождать Тунберг в течение поездки.



Tesla Model 3

Интересно, что сам актер является большим сторонником экологичных авто и передвигается на электромобиле, правда очень нетипичном. Это огромный Hummer H1, переведенный на электрическую тягу известной немецкой компанией Kreisel Electric. От нее же у Шварца есть еще и электрический Mercedes-Benz G-Wagen.

It was fantastic to see my friend and one of my heroes @GretaThunberg last week and go on a bike ride around Santa Monica together and I was so pumped to introduce her to my daughter Christina. Keep inspiring, Greta! pic.twitter.com/3Q6ZuInJHY — Arnold (@Schwarzenegger) 4 ноября 2019 г.

Кто такая Грета Тунберг?Одна из самых известных екоактивисток настоящего. 16-летняя девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Сокрушительную критику школьница обратила в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.



В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в измене нового поколения. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.