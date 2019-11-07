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      Арнольд Шварценеггер одолжил Грете Тунберг свой электрокар: детали

      Авто24 39 Читати новину українською

      Климатическая активистка 16-летняя Грета Тунберг получила от Арнольда Шварценеггера электромобиль Tesla Model 3. Правда, не навсегда, а только на время пребывания в Америке и Канаде.

      Они встретились на климатическом саммите на родине Шварценеггера в Австрии. И именно тогда он пообещал поддержать активистку во время акций протеста в Северной Америке.

      Читайте также: Шведская школьница Грета Тунберг с уничтожающей речью выступила в ООН: кто эта юная екоактивистка

      В результате для своего тура северными штатами и Канадой Грета получила электромобиль с водителем. Сам Арнольд не сможет сопровождать Тунберг в течение поездки.

      арнольд шварцнегер тесла грета тунберг
      Tesla Model 3

      Интересно, что сам актер является большим сторонником экологичных авто и передвигается на электромобиле, правда очень нетипичном. Это огромный Hummer H1, переведенный на электрическую тягу известной немецкой компанией Kreisel Electric. От нее же у Шварца есть еще и электрический Mercedes-Benz G-Wagen.

      Кто такая Грета Тунберг?Одна из самых известных екоактивисток настоящего. 16-летняя девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Сокрушительную критику школьница обратила в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.

      В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в измене нового поколения. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Экология Авто Арнольд Шварценеггер Авто24
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