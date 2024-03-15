12 лет назад его открыл юрист Константин Куц и назвал в честь американского писателя Эрнеста Хемингуэя. В заведение любила приходить молодежь, творческие люди, там царила уютная общительная атмосфера. 24 февраля 2022 года паб остановил свою работу из-за постоянных обстрелов города, а 14 марта в дом, в подвале которого размещалось заведение, попала российская ракета. Почти год "Старый Хэм" существовал только в соцсетях и воспоминаниях. Однако 5 марта 2023 года состоялся рестарт, и паб начал работать в другом месте. ZAXID.NET пообщался с владельцем паба Константином Куцом о вызовах бизнеса во время войны и жизни прифронтового Харькова.

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Паб как центр художественной жизни

До начала войны паб "Старый Хэм" работал в подвале дома 1911 года на улице Свободы, 8, памятнике архитектуры модерна. Он был любимым местом молодежи, там проходили концерты, литературные вечера, собиралась творческая элита. В том же году, когда открыли бар, у входа установили единственный в Украине памятник Эрнесту Хемингуэю. Сейчас его не существует – он тоже стал жертвой российской ракеты "Искандер".



Памятник Эрнесту Хемингуэю в Харькове / Фото из Википедии

Почему "Старый Хэм"? Старый – не означает возраст Хемингуэя. Он не был старым человеком. Это такое фамильярное и ласковое обращение к давнему другу – "старый". Хемингуэй для меня и для компаньона, с которым мы открывали бар, это такой пример мужчины, который любил жизнь во всех ее проявлениях. Он любил алкоголь, любил женщин, любил путешествовать, он воевал. То есть такой очень крепкий и харизматичный дядя,

– объясняет Константин Куц.

Константин считает, что каждый бизнес или воплощение любых бизнес-идей – это реализация своих мыслей, рассуждений, переживаний, продолжение себя. Он читал Хемингуэя в детстве. В баре висели портреты и других писателей, которые повлияли на мировоззрение владельца, – Эдгар Аллан По, Скотт Фицджеральд, Джек Лондон, Чарльз Буковский и Сергей Довлатов.

Единомышленники любили проводить там время. Популярность заведения владелец скромно объясняет дружеской атмосферой: "Я думаю, что это простые и понятные вещи: у нас комфортно именно для молодежи. Потому что нет какого-то пафоса и помпезности в интерьере, в обслуживании. И молодежь чувствует себя в своей тарелке".

Последний рабочий день паба был 23 февраля 2022 года. Персонал отработал и разъехался по домам с надеждой, что завтра вернется и будет работать дальше. Но Харьков ежедневно сильно обстреливали, вражеские войска были в пригороде, поэтому заведение закрылось. А 14 марта дом, в подвале которого работал паб, разрушила российская ракета. Тогда погибли два человека.

Впрочем, даже после разрушения этот дом стал местом творчества. Известный художник, работающий в сфере стрит-арта, Гамлет Зиньковский нарисовал на уцелевшей стене граффити "Время слышит нас" – как напоминание об ответственности за каждый выбор человека во времена перемен.



Гамлет Зиньковский разрисовал стену разрушенного дома / Фото Дениса Кищенко

Restart на новом месте

Владелец паба не возобновлял его работу в течение года. Но потом появилась возможность арендовать другое помещение, и 5 марта 2023 года Old Hem переехал в бывший Patrick Irish Pub на ул. Университетской. Это заведение после начала полномасштабного вторжения закрылось, и его владельцы пока не планируют возобновлять работу.

В условиях войны, когда ты работаешь в прифронтовом городе и когда постоянно прилетают ракеты, очень трудно планировать свое будущее, вообще трудно жить. Но надо продолжать жить, надеяться на лучшее. Может, это банально звучит, что жизнь всегда побеждает смерть, но одновременно это и не банально, понимаете? Человек – это творческая личность, он должен что-то строить, что-то менять. И поэтому я решил, что надо дальше жить, чем-то заниматься, работать, зарабатывать средства, давать рабочие места. Поэтому паб открылся снова,

– объясняет Константин Куц.

Во время обвала дома Old Hem потерял все имущество. Удалось вынести лишь часть кухонного инвентаря и оборудования. Свои убытки Константин Куц не подсчитывал. Говорит, что относится к этому по-философски: "Люди больше теряют в этой войне – собственную жизнь, своих близких. Да, я строил бизнес не год, не два, не три, а 10 лет мы работали на том месте, и это также для меня существенно. Но жизнь продолжается дальше".



Разрушенный дом, в котором работал паб / Фото Константина Куца

Новое помещение несколько меньше, чем предыдущее, также Константин не спешит вкладывать большие деньги в оформление интерьера в условиях неопределенности.

"Денег нет много в принципе для того, чтобы строить что-то новое. Мы используем старый интерьер предыдущего паба, который был на том месте, добавили определенные элементы декора, дизайна, того, что у нас было", – говорит бизнесмен.

Но владелец убежден, что бар "Старый Хэм" – это не помещение, а люди. Это подтверждает лозунг заведения: You'll never drink alone. Те же люди, которые посещали паб в старом месте, приходят и на новую локацию.



Несмотря на переезд, паб сохранил своих старых клиентов / Фото Instagram Old Hem

Поэтесса, прозаик, перформер Кассандра Луценко написала, что бар "Старый Хем" стал для очень многих харьковчан настоящим пристанищем украинской интеллигенции и культуры: "Таких заведений не было и нет. "Хем" – святое место, с которым навеки связана серьезная часть моей жизни. Где-то до сих пор есть фотки с Олегом Скрипкой и Ирванцем, когда я модерировала. Я на несколько дней в Харькове, и очень счастлива, что вы снова открылись".

Также сохранилась часть старой команды. Из десяти членов довоенного коллектива некоторые уехали за границу. Для возобновления работы в Харькове было трудно найти работников, но сейчас в пабе работает примерно такое же количество.

Одним из новых работников является Тарас родом из Ровенской области.

Посетив Хэму первый раз еще в 2012 году, я сразу понял, что хочу здесь работать,

– говорит Тарас, который осуществил свою мечту после переезда паба на новую локацию.

Прифронтовой Харьков и бизнес

Посещаемость заведения зависит от ситуации в городе. Когда есть сильные обстрелы, то люди стараются не ехать в центр, говорит Константин. Он отмечает, что в Харькове сейчас достаточно много жителей. Но война и обстрелы, безусловно, влияют на посещаемость заведения.

Люди, которые решили возвращаться в Харьков, понимают риски, которые с этим связаны. Риски есть каждый день и везде – дома, на работе, на улице, это опасно. Однако ситуация немного изменилась по сравнению, например, с летом 2022 года, когда обстрелы были ежедневно.

Нельзя сказать, что Харьков – обречен. Мы все оптимисты, и живем с верой в лучшее будущее, поэтому у нас нет отчаяния. У нас тут происходят концерты, мы ходим в кинотеатры. Когда есть прилет по городу, конечно, это сковывает, ты не знаешь, что делать, что будет завтра... Но все равно мы побеждаем этот страх. И продолжаем жить дальше. У нас в пабе всегда была дружеская атмосфера, и посетитель, так сказать, вливался в коллектив, можно было пообщаться с барменом. И сейчас она у нас есть, поэтому люди приходят,

– говорит владелец "Старого Хэма".

Дальновидных планов на будущее Константин Куц не строит. Хотя понимает, что развитие бизнеса нужно: "Заведение – как ребенок, он должен постоянно расти. Вы должны что-то менять, что-то улучшать, делать какие-то ремонты. У меня есть свое видение, определенные требования к заведению, и я хочу его усовершенствовать. Я хотел сделать заведение таким, как он был на старом месте в плане дизайна, интерьерных особенностей. Но то заведение существовало на одном месте 10 лет. Сейчас на новом он существует всего год, поэтому надо определенные детали дорабатывать".



После десятилетия развития паб Old Hem начинает новый этап на новом месте / Фото Константина Куца

Константин Куц отмечает, что его бизнес пережил разные периоды. Начальный, когда только становились на ноги, был тяжелым, эволюционным, развивались через собственные ошибки. Затем был очень тяжелый период ковида.

Мы месяцами не работали. И для меня было главное сохранить коллектив, сохранить помещение, надо было как-то договариваться с владельцем за простой. Но мы всегда находили общий язык, и в конце концов я был доволен. У меня были надежды, что после 2022 года, когда ковид закончился, мы наберем обороты и все будет хорошо,

– говорит предприниматель.

Несмотря на сложные для бизнеса времена, предприниматель, как и все украинцы, не теряет надежды, отмечая, что вера и оптимизм – это главное оружие.



Объявление о переезде паба на новую локацию / Фото Константина Куца

"Хэм жив, и я буду" – написал на реоткрытии "Старого Хэма" его бармен. Эта фраза является продолжением философии The sun also rises Хемингуэя, автора, писавшего о послевоенном поколении, которое искало новые смыслы в жизни, надежду и веру в лучшее будущее. Теперь эта фраза мотивирует для борьбы и развития весь коллектив и посетителей паба.