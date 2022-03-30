Об этом заявил руководитель волонтерского штаба "УДАРа" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Наша команда фиксирует каждое преступление, совершенное орками. Враг ответит за каждое разрушенное здание и за каждую выпущенную ракету. Вся информация будет передана в международные суды с тем, чтобы каждый из рашистов, кто вдруг вернется живым с нашей святой земли, был привлечен к максимальной ответственности", – заявил Палатный.

По его словам, фиксация преступлений будет продолжаться, пока последний российский солдат не покинет территорию независимой Украины.

"ВСУ контролирует ситуацию с передислокацией российских войск и не даст оккупанту обмануть нас. История учит, что веры москалю точно нет! Мы полагаемся исключительно на себя! Мы обязательно победим! Мы уже побеждаем!" – подчеркнул руководитель волонтерского штаба "Украинской команды УДАРа".