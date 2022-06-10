Об этом 24 канала рассказал советник руководителя Офиса Президента и член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

Важно Теперь "счастливая девочка из Харьковщины": Россия продолжает использовать детей в своей пропаганде

В интервью российским пропагандистам Асад заявил, что якобы против России развязали войну, не связанную с расширением НАТО.

Интересно! Это первое интервью Асада с момента переизбрания в должности главы Сирии в мае 2021 года.

Лещенко добавил, что сам Асад находится в международной изоляции и еще один рупор российской пропаганды. Диктатор поддерживает все решения своего российского коллеги Владимира Путина.

Еще один сторонник русского мира швейцарский журналист и политик Ги Метан. В интервью программе "Время" он рассказал, что вроде бы 90% населения Италии поддерживает Россию.

Кто такой Ги Метан? На самом деле это человек, еще в 90-х годах получивший российское гражданство. Впрочем, это не мешает ему быть депутатом Большого совета Женевы. В своих публичных заявлениях он неоднократно выступал рупором Кремля,

– сказал Лещенко.

Это еще раз доказывает, что в России есть кризис собственных и международных спикеров. Поэтому кафиры приглашают одиозных лиц, не имеющих никакой репутации в мире.

"И эти заявления рассчитаны либо на тех, кто вообще не разбирается в международной политике, либо на внутреннюю аудиторию", – подытожил советник руководителя Офиса Президента.

Россия несколько раз меняла риторику по поводу войны в Украине

Заметим, что из-за провалов русской армии на украинском фронте, российские пропагандисты были вынуждены уже трижды менять риторику по поводу захватнической войны.

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что российские захватчики пытаются реализовать свое пропагандистское видение на временно оккупированных территориях Украины. Для этого враг цинично лжет и использует детей.

Обратите внимание! Эксперты американского Института изучения войны заявили, что российские силовики пытаются взорвать моральный дух защитников Украины. Для этого начали проводить психологические и информационные операции.