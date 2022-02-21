Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на слова депутата Госдумы России Дмитрия Саблина.
Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса
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Сирия отреагировала на подписание Владимиром Путиным скандального указа о признании главарей псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Глава страны Башар Асад тоже якобы готов признать независимость этих оккупированных территорий.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на слова депутата Госдумы России Дмитрия Саблина.
Важно Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса
Новость дополняется...